Задержка голосования ВР за снижение "зеленого" тарифа обойдется украинцам в июле в 1 млрд грн - Минэнерго

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство энергетики предупредило о рисках, связанных с пробуксовкой в Верховной Раде рассмотрения правительственного законопроекта по снижению "зеленого" тарифа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Речь идет о законопроекте №3658, который закрепляет меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики. Он предусматривает снижение "зеленого" тарифа и экономию государству в 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро в целом. Каждый месяц его отсрочка будет означать потери государства. В июле эта сумма может достичь почти 1 млрд грн прямых убытков государству, предупреждает и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Из-за непринятия закона высокие "зеленые" тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями ВИЭ растет каждый день. Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому" тарифу более 900 млн грн", - заявила Буславец.

Условиями меморандума, который заключили правительство и "зеленый" бизнес, предполагается принятие закона до 1 августа текущего года, напомнила Буславец. Если закон не рассмотрят - долги перед "зеленым" бизнесом будут расти. Это может привести к банкротству предприятий-производителей ВИЭ и, как следствие, судебным искам к ООО "Гарантированный покупатель" и государству в целом.

"Это нанесет удар по имиджу Украины и приведет к потере поддержки инвесторов и международных финансовых институтов. Появится потребность в проведении новых переговоров с участниками рынка без всякой гарантии их успешного завершения, поскольку доверие инвесторов будет потеряно", - предупредила она.

Буславец добавила, что с августа 2020 года вступает в силу новый закон, предусматривающий обновленный тариф на передачу электроэнергии в размере 24 коп/кВт-час. Документ уже учитывает нормы правительственного законопроекта по снижению "зеленого" тарифа, а также привлечение на льготных условиях кредитных средств международных финансовых институтов для погашения имеющейся задолженности НЭК "Укрэнерго".

Впрочем, если проект закона вовремя не примут, выгодные условия кредитования ЕБРР будут недоступны. В свою очередь тариф на передачу электроэнергии обоснованно должен вырасти более чем в два раза, говорит Буславец.

"Сегодня наше сотрудничество с ЕБРР и другими международными финансовыми институтами предусматривает выгодные условия предоставления кредитов - под 1-2%, с возможностью отсрочки оплаты на год. Это около 9 млрд грн, которыми можно сбалансировать дефицит средств на рынке, не повышая тарифов. Если закон не будет принят, об этих кредиты мы можем вообще забыть. В таком случае тариф на передачу будет расти, а это негативно отразится на стоимости электроэнергии для промышленности, сферы ЖКХ, а следовательно - на стоимости товаров и услуг для населения", - пояснила и. о. министра.

Буславец добавила, что рассмотрение законопроекта затягивается, среди прочего, из-за большого количества поправок от народных депутатов. И подчеркнула, что подавляющее большинство из них разбалансируют документ и нивелируют достигнутые договоренности и профессиональные наработки министерства.

"Это касается как инициатив по дополнительному снижению "зеленых" тарифов сверх определенных в Меморандуме показателей, так и предложений меньшего урезания тарифа или продления срока его действия еще на 2 года. Такая пролонгация "зеленого" тарифа увеличивает общую переплату потребителей примерно на 1 млрд евро за каждый дополнительный год", - отметила и.о. министра, призывая депутатов срочно рассмотреть и принять правительственный законопроект.

Напомним, меморандум между правительством и производителями "зеленой" энергетики по снижению тарифа готовился не один месяц, в июне в конце концов он был утвержден и направлен в ВР на согласование (законопроект №3658). Президент Владимир Зеленский определил его как неотложный, а профильный Комитет единогласно поддержал. Впрочем, вчера некоторые "слуги народа", в частности Сергей Нагорняк заявил, что они больше не поддерживают проправительственный законопроект. В экспертном кругу заговорили о преднамеренном срыве законопроекта со стороны "слуг народа", чтобы оставить старые высокие "зеленые" тарифы, которые выгодны бизнесу и не выгодны потребителям.