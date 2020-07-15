ВР приняла за основу законопроект об изменениях в графике пленарных заседаний

КИЕВ. 15 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3608 о внесении изменений в Регламент ВРУ относительно графикау проведения пленарных заседаний. Соответствующее решение поддержали 324 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается внести изменения в Регламент ВР, предусмотрев проведение во вторник, среду и четверг пленарной недели заседаний с 10:00 до 15:00 (в пятницу с 10:00 до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30.

Также предполагается в понедельник и время после завершения пленарных заседаний - отвести для самостоятельной работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведения заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, депутатских фракций (групп).

В то же время, решение о продлении пленарного заседания после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут может быть принято только до перерыва с 12:00 до 12:30.

В "пленарную" пятницу предусмотрено не менять проведение с 10:00 до 11:00 часа вопросов к правительству и перерыв с 12:00 до 12:30. В то же время, время до 14:00 планируется использовать для законопроектной работы, а с 14:00 до 16:00 отвести для объявлений запросов, принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждения ответов на запросы, а также для выступлений народных депутатов "по разным вопросам ".

Как сообщал УНН ранее, ВРУ определила неотложным законопроект №3608 о внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний.



