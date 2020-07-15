“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

КИЕВ. 15 июля. УНН. Депутатская группа “За майбутнє”, которую возглавляет Игорь Палица и которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заявила, что не поддерживает провластный законопроект о снижении “зеленого” тарифа (3658), сообщает УНН со ссылкой на их пост в Facebook.

В депгруппе считают, что достигнутый меморандум правительства и производителей “зеленой” электроэнергии не соответствует их видению. Они считают, что “зеленый” тариф должен быть снижен на 50% для солнца и 40% для ветра.

“Наши изменения направлены на снижение тарифов на солнечную и ветряную генерацию на 50% и 40%, соответственно, чтобы прекратить государственное финансирование сверхприбылей отдельных инвесторов”, — заявили там.

На такие условия не согласны инвесторы в “зеленую” энергетику, которым будет проще судится с Украиной и продолжать продавать свою электроэнергию государству по действующим завышенным тарифам.

“Чтобы снизить тарифы для солнечной генерации на 15% и для ветровой — на 7,5%, правительство и инвесторы имели длительный и сложный разговор. Ведь каждое снижение инвестор должен согласовать с банками-кредиторами. Понадобилось целых полгода, чтобы этот вопрос урегулировать”, — объясняет глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Это значит, что альтернативы достигнутому меморандуму нет, и все попытки его сорвать закончатся тем, что в Украине останется действовать текущий повышенный “зеленый” тариф. При этом месяц отсрочки принятия меморандума, имплементированного в законопроект 3658, в июле обойдется украинцам почти в 1 млрд грн, говорят в Минэнерго.

“Из-за непринятия закона высокие "зеленые“ тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями ВИЭ растет каждый день. Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому“ тарифу более 900 млн грн”, — заявила и.о. министра энергетики Буславец.

Помимо финансовых потерь, Украина получит имеджевый удар — ведь игры с инвесторами плохо заканчиваются, говорит народный депутат от “Батькивщины” Алексей Кучеренко, который не понимает, как “слуги народа” могут подставлять своего же Президента и правительство.

“Я в этой ситуации скажу, что депутатам надо понимать, что ответственность будет на их правительстве и их Президенте”, — говорит он.