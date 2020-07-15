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“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

“Депутаты Коломойского” заявили, что не будут поддерживать снижение “зеленого” тарифа

КИЕВ. 15 июля. УНН. Депутатская группа “За майбутнє”, которую возглавляет Игорь Палица и которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заявила, что не поддерживает провластный законопроект о снижении “зеленого” тарифа (3658), сообщает УНН со ссылкой на их пост в Facebook.

В депгруппе считают, что достигнутый меморандум правительства и производителей “зеленой” электроэнергии не соответствует их видению. Они считают, что “зеленый” тариф должен быть снижен на 50% для солнца и 40% для ветра.

“Наши изменения направлены на снижение тарифов на солнечную и ветряную генерацию на 50% и 40%, соответственно, чтобы прекратить государственное финансирование сверхприбылей отдельных инвесторов”, — заявили там.

На такие условия не согласны инвесторы в “зеленую” энергетику, которым будет проще судится с Украиной и продолжать продавать свою электроэнергию государству по действующим завышенным тарифам.

“Чтобы снизить тарифы для солнечной генерации на 15% и для ветровой — на 7,5%, правительство и инвесторы имели длительный и сложный разговор. Ведь каждое снижение инвестор должен согласовать с банками-кредиторами. Понадобилось целых полгода, чтобы этот вопрос урегулировать”, — объясняет глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков.

Это значит, что альтернативы достигнутому меморандуму нет, и все попытки его сорвать закончатся тем, что в Украине останется действовать текущий повышенный “зеленый” тариф. При этом месяц отсрочки принятия меморандума, имплементированного в законопроект 3658, в июле обойдется украинцам почти в 1 млрд грн, говорят в Минэнерго.

“Из-за непринятия закона высокие "зеленые“ тарифы до сих пор действуют, поэтому долг перед производителями ВИЭ растет каждый день. Месяц задержки с принятием закона приведет к тому, что потребители уже будут вынуждены переплатить по завышенному "зеленому“ тарифу более 900 млн грн”, — заявила и.о. министра энергетики Буславец.

Помимо финансовых потерь, Украина получит имеджевый удар — ведь игры с инвесторами плохо заканчиваются, говорит народный депутат от “Батькивщины” Алексей Кучеренко, который не понимает, как “слуги народа” могут подставлять своего же Президента и правительство.

“Я в этой ситуации скажу, что депутатам надо понимать, что ответственность будет на их правительстве и их Президенте”, — говорит он.

Источник: УНН
Теги: ВР, энергетика, электроэнергия
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