Новости: Политика
Среда, 15 июля 2020, 13:24 • Анна Мурашко • 12930
Под Радой произошла стычка между участниками акции и полицией
КИЕВ. 15 июля. УНН. Под Верховной Радой сегодня произошла стычка между участниками акции "Не хочу жить на помойке" и полицией, передает корреспондент УНН.
Так, столкновение между участниками акции "Не хочу жить на помойке" и правоохранителями произошло из-за попытки участников пронести пакеты с мусором в Верховную Раду.
Таким образом участники акции хотят продемонстрировать проблему роста свалок и отсутствие переработки мусора.
Напомним, сегодня Рада должна рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами".
Как сообщалось, президент Венгрии написал письмо Зеленскому из-за мусора в Тисе.
Источник: УНН
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