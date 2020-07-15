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Под Радой произошла стычка между участниками акции и полицией

Под Радой произошла стычка между участниками акции и полицией

КИЕВ. 15 июля. УНН. Под Верховной Радой сегодня произошла стычка между участниками акции "Не хочу жить на помойке" и полицией, передает корреспондент УНН.

Так, столкновение между участниками акции "Не хочу жить на помойке" и правоохранителями произошло из-за попытки участников пронести пакеты с мусором в Верховную Раду.

Таким образом участники акции хотят продемонстрировать проблему роста свалок и отсутствие переработки мусора.

Напомним, сегодня Рада должна рассмотреть законопроект №2207-1-д "Об управлении отходами".

Как сообщалось, президент Венгрии написал письмо Зеленскому из-за мусора в Тисе.

Источник: УНН
Теги: полиция, столкновение, мусор, активисты, ВРУ
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