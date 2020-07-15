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В "Слуге народе" рассказали, когда Рада повторно рассмотрит постановление по созданию и ликвидации районов

В "Слуге народе" рассказали, когда Рада повторно рассмотрит постановление по созданию и ликвидации районов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Проект постановления о создании и ликвидации районов будет повторно внесен с изменениями для рассмотрения Верховной Радой, голосование по нему состоится в четверг или пятницу. Об этом журналисту УНН рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Так, на вопрос, будет ли повторно внесен с изменениями на рассмотрение ВР проект постановления о создании и ликвидации районов, Кравчук ответила: "Да, очевидно это будет голосоваться в четверг, ведь сегодня в 15:00 будет заседание комитета, будут внесены дополнительные поправки, в частности, очевидно, по Хмельницкой области. Поэтому в четверг, максимум в пятницу, мы выйдем на голосование в зале".

Напомним, что 13 июля в ВР на повестке дня было рассмотрение проекта постановления об определении даты местных выборов в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский направил письмо в Верховную Раду с тем, чтобы парламентарии не рассматривали этот вопрос именно в этот день.

Как пояснил глава ВРУ Дмитрий Разумков, постановление о назначении местных выборов не было проголосовано в связи с позицией комитета, который настаивает, что назначать выборы следует после окончательного утверждения изменений административных границ.

Верховная Рада планировала рассмотреть проект постановления №3650 о создании и ликвидации районов на сегодняшнем заседании, после чего планировала рассмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в Украине, рассмотрение которого отложили в ВР из-за обращения Президента Зеленского.

Впрочем, нардепы решили не рассматривать на сегодняшнем заседании проект постановления №3650 по ликвидации и создания районов.

В то же время, после этого ВР назначила местные выборы на 25 октября.

Источник: УНН
Теги: ВР, Слуга народа
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