Министр обороны проваливает поставки боеприпасов в ВСУ - заявление

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр обороны Украины Андрей Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы. Соответствующее заявление в своем Facebook сделал журналист Юрий Бутусов, передает УНН.

"Таран проваливает поставки боеприпасов в Вооруженные силы. Сейчас июль, но до сих пор не заключен ни один контракт на поставку основных видов боеприпасов. Ключевая проблема - не закуплены минометные мины 120 мм - основной вид вооружений на Донбассе. Никакой мины 120 мм и ни один миномет 120 мм до сих пор не закуплены", - написал он.

По его словам, мины 82 мм также не закупаются. Гранаты не закуплены. На фронте их выдают небольшими дозами.

"Снаряды 122 мм и 152 мм - ни одной штуки не закуплены. В плане, контрактов - нет. Абсолютно критическая для армии ситуация с закупкой тепловизионных прицелов - их единицы на фронте, дальномеры и бинокли - тоже единицы", - уточнил Бутусов.

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Напомним, ранее о проблемах в армии информировал военный историк Михалой Жирохов. Он, в частности, комментировал так называемую кадровую реформу Хомчака, которая предусматривает сокращение штатной численности военных.

Поэтому, по словам эксперта, подобные шаги приведут к массовым сокращениям штатов полка, числа рот и взводов.

"На фоне хронической неукомплектованности подразделений даже разговоры об этом крайне негативно влияют на общую боеспособность армейских частей.

Еще полгода такой реформы - и на ротацию надо будет отправлять поваров и солдат срочной службы", - отметил Жирохов.

Еще одна проблема в оборонке, которую до сих пор констатируют экперты - это коррупционные сделки.

По словам сопредседателя общественной инициативы "Правое Дело" Дмитрия Снегирева, обещанного аудита в оборонной сфере и до сих пор не произошло, хотя информация о скандальных и сомнительных закупках как предшественников, так уже и при новом командовании армией не исчезает из эфиров.