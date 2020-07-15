На выплаты медикам и другим работникам: Кабмин выделил из "коронавирусного" фонда 7 млрд грн

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение выделить из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения более 7 млрд грн для дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, и другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, передает корреспондент УНН.

"В этом году было принято системное решение по повышению заработной платы медицинским работникам. Мы сделали расчеты,.. получили соответствующую сумму около 7,4 млрд грн, чтобы мы обеспечили повышение зарплаты с 1 сентября 2020 года. Разработали соответствующий проект акта, который позволит выделить Минздраву на безвозвратной основе из Фонда борьбы с острой респираторной болезнью для обеспечения выплат, доплат медицинским и другим работникам с целью повышения уровня оплаты (труда - ред.) этих работников", - рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Так, Кабмин выделил Минздраву 7 млрд 400 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 для дополнительных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным COVID-19, и другим работникам, которые обеспечивают жизнедеятельность населения.

Напомним, правительство одобрило увеличение зарплат для медиков с 1 сентября.