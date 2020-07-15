Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,14 0,0553  EUR: 30,87 0,1875 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Финансовый комитет ВР заслушивает доклад и.о. главы таможни
Эксклюзивные новости УНН
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Коронакризис: многие украинцы до сих пор хотят уехать из Китая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
6405

Правительство постановило запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

Правительство постановило запретить ввоз в Украину вагонов из РФ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления о внесении изменений в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147. Изменение предусматривает запрет на ввоз железнодорожных вагонов из России, передает корреспондент УНН.

"Министерство инфраструктуры активно реагирует на обращения от промышленников, в том числе производителей вагонов, поэтому вносим проект акта, которым предлагается внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года № 1147, которым предусматривается установление запрета на ввоз на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов импорта, которые были в пользовании и ввозимые в таможенном режиме импорта, среди железнодорожных администраций, прописки которых с 20 февраля 2014 года есть или была железнодорожная администрация РФ", - доложил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Члены правительства поддержали документ с однодневной доработкой.

Напомним, в марте Минэкономразвития РФ объявило о победе в споре с Украиной по вагонам в ВТО.

Источник: УНН
Теги: Россия, Кабмин, вагон, Владислав Криклий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.