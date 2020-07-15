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Правительство поддержало постановление о финансировании расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга

Правительство поддержало постановление о финансировании расходов на проведение аллогенной трансплантации костного мозга

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины поддержал постановление, которым предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Сегодня было принято решение, были внесены изменения в постановления Кабинета министров Украины, регулирующие вопросы трансплантации. Изменениями, которые были внесены, предусматривается возможность впервые в истории Украины профинансировать все составляющие расходы на проведение аллогенной трансплантации костного мозга, учитывая расходы донорского материала из всемирной Ассоциации доноров костного мозга ", - рассказал Степанов.

По его словам, был также расширен перечень учреждений здравоохранения, которые будут участвовать в этом пилотном проекте, в котором предусмотрены средства в Минздраве.

"Кроме того, проект предусматривает включение донорского этапа в стоимость тарифа по трансплантации", - сказал Степанов.

Напомним, в Украине реализуется пилотный проект по изменению финансового обеспечения лечения пациентов методом трансплантации. Это позволит увеличить количество заведений, проводящих трансплантацию в Украине, а также развивать профессиональные трансплантационные команды в регионах.

Ранее Степанов заявил, что целью Министерства здравоохранения является сделать все необходимое, чтобы трансплантации через несколько лет проводились во многих городах Украины.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство, Минздрав, расходы, трансплантация
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