Правительство выделило более 100 млн грн на стажировку врачей-интернов в этом году

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение выделить из Фонда борьбы с COVID-19 Министерству здравоохранения 103 млн 655 тысяч грн на стажировку врачей-интернов в 2020 году. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Решение, которое было принято и поддержано членами украинского правительства - это выделение средств на оплату наших интернов, это 103 млн 655 тысяч грн. Эти средства пойдут на оплату интернов первого года обучения и второго, третьего года обучения. Это те средства, которые мы восстановили в бюджетной программе", - сказал Степанов.

Напомним, парламентарии приняли за основу и в целом законопроект №3380 о привлечении врачей-интернов и волонтеров к работе в пунктах тестирования коронавируса для увеличения числа тестирований.