ЕБА призывает Раду утвердить правительственный законопроект по "зеленому" тарифу до конца недели
КИЕВ. 15 июля. УНН. Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призывает народных депутатов принять правительственный законопроект по "зеленому" тарифу во втором чтении и в целом до конца текущей недели, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.
"Изменения в законодательстве по поддержке производителей из ВИЭ необходимо принять до конца недели. В частности, речь о законопроекте №3658 - компромиссный документ между государством и производителями зеленой электроэнергии", - говорится в сообщении ассоциации.
Документ является важным, потому что среди прочего предусматривает переход от "зеленого" тарифа до "зеленого" аукциона для новых объектов ВИЭ, и предусматривает совершенствование этого механизма.
"Так, при условии урегулирования всех технических вопросов, первый аукцион может быть проведен уже в этом году", - пояснили свою позицию в ЕБА.
Разработкой и представлением на утверждение квот по аукционной форме поддержки ВИЭ заниматься Минэнерго, после одобрения законопроекта в ВР, добавили в ЕБА.
Напомним, законопроект 3658 был определен Президентом Владимиром Зеленским как неотложный и поддержан единогласно в профильном Комитете Раде. В то же время вчера Сергей Нагорняк сообщил, что "слуги народа" - члены Комитета изменили мнение и поддерживать правительственный законопроект, а заодно и снижение "зеленого" тарифа не будут.