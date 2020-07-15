Криклий сообщил, станет ли дороже летать из-за введения госсбора для авиакомпаний

КИЕВ. 15 июля. УНН. Введение государственной пошлины за каждого пассажира для авиакомпаний, что регулируется законом №2424, принятым в парламенте, никак не должно отразиться на стоимости авиабилетов для граждан. Об этом на брифинге в среду сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает УНН.

"Это не является дополнительными расходами, это на самом деле больше технический законопроект, но очень важный, поскольку ранее эти вещи были урегулированы постановлением Кабмина, и это иногда создавало определенную угрозу, не все авиаперевозчики хотели платить и обращались собственно в судебные инстанции с тем, чтобы это было урегулировано или на уровне законодательства, или избавить их от таких выплат. Отмечу, что и иностранные, и наши авиаперевозчики, все осуществляли эти авиасборы, платили вовремя. Поэтому на подорожании билета это никак не должно отразиться", - сказал министр.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2424, что определяет особенности государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, которые отправляется или прибывает в украинский аэропорт.