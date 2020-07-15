После возвращения из Египта или Албании проходить самоизоляцию теперь не нужно - Криклий

КИЕВ. 15 июля. УНН. Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Об этом сообщил глава министерства инфрастуктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.

"Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - написал Криклий.

Также он напомнил, что Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 7️00 пригородных.

Напомним, Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19.