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После возвращения из Египта или Албании проходить самоизоляцию теперь не нужно - Криклий

После возвращения из Египта или Албании проходить самоизоляцию теперь не нужно - Криклий

КИЕВ. 15 июля. УНН. Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19. Об этом сообщил глава министерства инфрастуктуры Владислав Криклий в Telegram, передает УНН.

"Правительство изменило критерии в отношении стран, которые относятся к "красной зоне". Теперь после возвращения из Египта или Албании не нужно проходить 14-дневную обсервацию/самоизоляцию или делать тестирование на COVID-19", - написал Криклий.

Также он напомнил, что Укрзализныця уже возобновила около половины пассажирских поездов, которые курсировали до карантина. Это 65 поездов дальнего следования и 7️00 пригородных.

Напомним, Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, Египет, карантин, Албания
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