В суд обратились 676 прокуроров с иском восстановить их в должностях - Венедиктова

КИЕВ. 15 июля УНН. В судах сейчас находится более тысячи исков от прокуроров, 676 из которых о восстановлении их в должностях в ораганах прокуратуры. Суд уже рассмотрел 34 иска, из которых удовлетворил 15. Об этом сообщила на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Генпрокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент УНН.

"В судах сейчас находится 1006 дел по искам бывших сотрудников органов прокуратуры, как к Офису Генпрокурора так и в региональных прокуратур. В частности, 15 о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов Генерального прокурора, 676 это о восстановлении на работе в Офисе Генпрокурора и 315 о восстановлении прокуроров региональных прокурату", - сказала Венедиктова.

По ее словам, это не только восстановление на работу, но и возмещения морального вреда, то есть комплексные иски, которые будут иметь системные последствия.

"Судами уже рассмотреть 34 иска, из них отказано в удовлетворении 9 о восстановлении в должности, а одобрено 15 исков и взыскано в пользу истцов 4,8 млн грн", - добавила Венедиктова.

Напомним, Верховная Рада Украины провалила проект постановления №3769 об определении представителей ВР в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в специализированной антикоррупционной прокуратуре.