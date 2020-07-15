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Путин собирается посетить оккупированный Крым

Путин собирается посетить оккупированный Крым

Владимир Путин

КИЕВ. 15 июля. УНН. Завтра, 16 июля, президент России Владимир Путин собирается посетить оккупированный Крым и принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для военно-морского флота Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС

"Президент России Владимир Путин 16 июля в Керчи примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ", - сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, мероприятие состоится на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

"Оттуда же Путин в формате видео-конференции свяжется с другими отечественными судостроительными комплексами - "Севмашем" (Северодвинск) и "Северной верфью" (Санкт-Петербург), где также в этот день будут закладывать новые корабли", - отметил Песков.

Напомним, Путин не связывает ухудшение отношений между Украиной и Россией с аннексией Крыма.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Крым, визит

В тексте упоминаются

Путин Владимир
Путин Владимир
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