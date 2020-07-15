Правительство поддержало ужесточение ответственности за нарушение карантина

КИЕВ. 15 июля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал меры по усилению ответственности за нарушение правил карантина. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает УНН.

"На сегодняшнем заседании Кабинет министров поддержал проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" по предотвращению распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)". Им предусмотрено усиление административной ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан для предприятий, предпринимателей, учреждений, организаций, которые нарушают санитарное законодательство и пропускают в свои помещения граждан без одетых средств индивидуальной защиты. Прежде всего - защитных масок или респираторов", - сообщил Мокан.

Кроме того, по его словам, правительство поддержало законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (СОVID-19)", которым предлагается предусмотреть административную ответственность за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без защитных масок.

Как сообщал УНН, за сутки 14 июля в Киеве проверили на соблюдение профилактических и противоэпидемиологических мероприятий 112 общественных заведений. По результатам проверки составлено 29 протоколов о нарушении карантина.



