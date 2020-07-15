Меркель обсудила с Путиным ситуацию в Украине

КИЕВ. 15 июля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсудили имплементацию минских договоренностей. Об этом говорится в сообщении официального представителя правительства ФРГ Штеффана Зайберта, передает УНН.

"Канцлер Ангела Меркель сегодня позвонила президенту России Владимиру Путину. Основное внимание в дискуссии было на имплементации Минских договоренностей по мирному решению конфликта на востоке Украины", - сообщили в немецком правительстве.

Отмечается, что собеседники обсудили вопросы эмбарго на вооружение в отношении Ирана и ситуацию в Ливии.

Напомним, на прошлой неделе Украину обсудили во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России, которое в режиме видеосвязи провел президент РФ Владимир Путин.



