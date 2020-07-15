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На Волыни смягчили карантин

На Волыни смягчили карантин

КИЕВ. 15 июля. УНН. На Волыни региональная комиссия по вопросам по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об отмене некоторых карантинных ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Волынской областной государственной администрации.

"По представлению главного санитарного врача области, учитывая эпидситуацию и постановление КМУ №588 от 8 июля 2020 года, члены комиссии проголосовали за некоторые смягчения карантинных норм. В частности, разрешено пассажирские перевозки межобластного, междугородного, пригородного сообщения и посещение дошкольных учреждений. Кроме того, отменено ограничение по работе средств размещения (базы отдыха, санатории и т.д.)", - указано в сообщении.

Сообщается, что принято во исполнение требование постановления КМУ №588 по смягчению карантинных требований для развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания (кинотеатров, ресторанов, кафе, баров). Им разрешили работать с 7:00 до 23:00.

Так, главный санитарный врач области Наталия Янко на заседании комиссии сообщила, что в течение последней недели в области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Отмечается, что показатель динамики случаев инфицирования стабильно снижается и на сегодня составляет минус 22,6% (при рекомендуемом не более +10%). Количество заражений за последнюю неделю уменьшилась на 30%. Средний показатель заболеваемости в области уменьшился до 28,3 на 100 тыс. населения.

Напомним, Ровенская область ослабляет карантин.

Источник: УНН
Теги: Луцк и Волынь, Коронавирус, карантин
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