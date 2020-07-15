Спор за пляж Януковича: юрист объяснил, как должны действовать "межигорские" чиновники

КИЕВ. 15 июля. УНН. Действующее законодательство обязывает органы местного самоуправления предоставить людям беспрепятственный доступ к водоемам. Чиновники, которые уклоняются от своих обязанностей, будут иметь дело с правоохранителями. Об этом в комментарии УНН рассказал юрист Ростислав Кравец, комментируя действия чиновников Новопетровского сельского совета, которые отказали людям в бесплатном доступе к Межигорью экс-президента Виктора Януковича.

Кравец напомнил, что в конце октября прошлого года ВР приняла закон Президента Владимира Зеленского о доступе к воде. Документ был введен в действие в конце января 2020 года.

"С момента вступления в силу закона местные советы должны дать возможность доступа гражданам Украины к природным богатствам, в том числе - к водоемам. Для этого местные власти должны сделать отдельные проходы, тропинки, по которым граждане могут беспрепятственно попасть в водоемы. Так или иначе, сельский совет должен предоставить гражданам Украины свободный доступ к водоемам, как это предусмотрено законодательством", - информирует Кравец.

Должностных лиц, уклоняющихся от возложенных на них обязанностей, будут штрафовать, говорит юрист. Это прописано в законе, добавляет он.

"В данном случае штрафует и обязывает чиновников выполнять законодательство полиция", - рассказывает Кравец.

Не избежать штрафов и управленцам Межигорья, добавляет юрист.

"Фактически сегодня это АРМА", - говорит он.

Напомним, председатель сельского совета Новых Петровцев Родион Старенький (под Киевом) заявил о намерениях снести забор "Межигорья" Виктора Януковича и предоставить доступ местной общине на пляж "Дамба". Но впоследствии он передумал и сообщил, что забор сносить не будут, зато местным жителям дадут два дня в неделю (рабочих), в которые они смогут бесплатно заходить на территорию Януковича.

Если же они захотят посетить "Межигорье" в выходной, им придется заплатить 150 грн со взрослого активистам, которые поселились в доме Януковича. Суммарный доход их в год составляет около 40 млн грн.