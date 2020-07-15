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В Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей

В Украине стало меньше неготовых к ослаблению карантина областей

КИЕВ. 15 июля. УНН. По состоянию на 15 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 6 регионов Украины, что меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черниговская области.

При этом, Одесская область "выпала" из списка. Киев не в списке уже десяток дней.

Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.

Напомним, Кабмин установил новые критерии для "красных" стран по распространению COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Коронавирус, карантин
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