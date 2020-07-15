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Шмыгалю доверяют только 14% украинцев - исследование

Шмыгалю доверяют только 14% украинцев - исследование

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 15 июля. УНН. Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю доверяют 14% украинцев, а не доверяют 62%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

"Шмыгалю доверяют 14%, а не доверяют - 62%. А. Авакову - соответственно 18% и 70%, А. Ермаку - соответственно 9% и 48% и тому подобное. Баланс доверия и недоверия является отрицательным и превышает - 40% и для оппозиционных политиков - С. Вакарчука, Ю. Тимошенко, П. Порошенко, В. Медведчука и Ю. Бойко", - говорится в результатах исследования.

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Добавим, исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что тема отставки министра внутренних дел Украины Арсена Авакова уже себя исчерпала, а изменения за время работы главы МВД существенные.

Источник: УНН
Теги: Украина, исследование, Денис Шмыгаль
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