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Исследование: в случае выборов в ВР "Слуга народа" имела бы наибольшую поддержку украинцев

Исследование: в случае выборов в ВР "Слуга народа" имела бы наибольшую поддержку украинцев

КИЕВ. 15 июля. УНН. Если бы в ближайшее время состоялись выборы в ВРУ, то наибольшую поддержку (34%) получила бы политическая партия "Слуга народа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива".

По результатам исследования, если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду Украины, наибольшую поддержку избирателей получила бы политическая партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 34% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию голосовать). За "Оппозиционную платформу - За жизнь" готовы отдать свой голос 19%, за "Европейскую солидарность" - 15%, за ВО "Батькивщина" - 8% из тех, кто примет участие в выборах и определился, кого поддерживать.

Добавим, исследование проводилось с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным исследования, в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, электоральный барьер в 5% преодолели бы четыре политические партии.

Источник: УНН
Теги: опрос, Верховная Рада, Украина, партии
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