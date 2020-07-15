Президент прокомментировал продажу гостиницы "Днепр"

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что благодаря продаже государственного пакета акций ОАО "Гостиница "Днепр" на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Приватизацию мы начали с себя: первый объект принадлежал Государственному управлению делами. В октябре прошлого года я подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. И вот первый объект Госуправления делами уже нашел нового частного владельца", - написал Зеленский.

По его словам, приватизация - отличный способ привлечения инвестиций в Украину.

"Поздравляю всех участников этого знакового события - главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, его заместителей, работников Офиса Президента и ГУД, представителей правительства и Верховной Рады, а также советников, которые помогали в подготовке приватизации. И, конечно, спасибо представителям бизнеса, которые приняли участие в аукционе и соревновались до последнего", - отметил Зеленский.

Также Зеленский пожелал победителю торгов - новому владельцу гостиницы "Днепр", чтобы это здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением столицы и желанной локацией для ее гостей.

"Благодаря продаже государственного пакета акций на открытом аукционе через электронную систему "ProZorro.Продажи" Украина получила лучшую цену за свое имущество. Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству и органам местной власти, на общую сумму около 2,7 млрд грн. Это еще один пример того, как диджитализация и открытость приносят пользу государству и преодолевают коррупцию", - написал Зеленский.

Кроме того, Зеленский ожидает, что в ближайшее время так же успешно будут приватизированы другие объекты, принадлежащие ГУД.

Напомним, гостиницу "Днепр" продали за 1,1 млрд гривен.