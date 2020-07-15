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Украина отреагировала на решение США по “Северному потоку-2”

Украина отреагировала на решение США по “Северному потоку-2”

КИЕВ. 15 июля. УНН. Украина приветствует твёрдую позицию США, которая не позволяет России геополитически разделить Европу и подорвать энергетическую безопасность Украины. Соответственное заявление опубликовало министерство иностранных дел Украины в ответ на решение США включить “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в проекты, подпадающие под санкции, передаёт УНН.

“Украина решительно приветствует твердую позицию Соединенных Штатов, которая не позволяет России геополитически разделить Европу и подрывает энергетическую безопасность как Украины, так и Европы. Мы приветствуем дальнейшие меры США по прекращению управляемого Россией проекта „Северный Поток −2“, завершение которого станет серьезной угрозой для солидарности Европы”, — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Украина как надежный транзитный партнер рассчитывает на тесное сотрудничество с США и ЕС в целях укрепления энергетической безопасности региона.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Государственный департамент США заявил о решении отменить предостережение, что освобождает российские трубопроводы “Северный поток-2” и “Турецкий поток” от санкций. Таким образом, оба проекта подпадают под санкции закона “О противодействии противникам Америки посредством санкций” (CAATSA).

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Северный поток-2
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