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В Минцифры разрабатывают Стратегию защиты детей в цифровой среде

В Минцифры разрабатывают Стратегию защиты детей в цифровой среде

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министерство цифровой трансформации разрабатывает Национальную Стратегию по защите детей в цифровой среде на период до 2025 года и инициирует общественное обсуждение проекта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Министерство цифровой трансформации Украины разрабатывает Национальную Стратегию по защите детей в цифровой среде на период до 2025 года", - сказано в сообщении.

Так, в Стратегии уделяется внимание безопасности интернета для детей; осведомленности детей о возможных рисках и угрозах, которые их ждут; эффективному национальному механизму сообщения, реагирования и удаления противоправного контента, нарушающего права ребенка, защита персональных данных детей; эффективности механизмам расследования преступлений против детей, совершенных в сети интернет; привлечении к ответственности за преступления, совершенные в сети интернет, от которых пострадали дети; созданию сервисов реабилитации детей, пострадавших или ставших свидетелями преступлений, совершенных в сети интернет, и их семей.

В Минцифры сообщили, что в рамках общественного обсуждения Стратегии ждут предложения и замечания граждан до 30 июля 2020 года.

Напомним, Украина поддерживает Глобальную декларацию о цифровом противодействие COVID-19, которую инициировали Эстония и Сингапур.

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, интернет, стратегия
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