Украина в ОБСЕ рассказала о гибридных методы ведения РФ войны и убийстве украинского военного медика

КИЕВ. 15 июля. УНН. Украина в ходе заседания Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ рассказала о гибридных методы ведения Россией войны и убийстве украинского военного медика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"15 июля Украина и Албания провели совместное заседание Форума сотрудничества безопасности и Постоянного Совета ОБСЕ, посвященное гибридным угрозам и современным методам ведения войны. Основным докладчиком от Украины выступил директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по приглашению председательства Украины, участие в заседании в качестве основных докладчиков приняли представитель Министерства обороны Литвы Инга Жукаускене и руководитель отдела гибридных вызовов НАТО Михаэль Рюле.

В своем выступлении Александр Литвиненко рассказал о многомерных гибридных средствах и методах, которые Россия использует против Украины с начала военной интервенции и незаконной временной оккупации части территории Украины.

Он пояснил, что цель России заключается в препятствовании евроинтеграционным и евроатлантическим стремлением нашего государства, создании буферной зоны между Россией и Западом и, наконец, восстановлении своего влияния в Украине. Он назвал войну, которую Россия развязала и продолжает на Донбассе, войной на истощение.

По словам докладчика от Украины, для достижения своей цели государство-агрессор не гнушается никакими средствами не только в военной, но и в политической, экономической, информационной и других сферах. Александр Литвиненко обратил внимание на агрессивные и подрывные действия России по фактической интеграции временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской области в состав РФ. Он отметил, что эти и другие действия России уже в течение шести лет разрушают основы европейской безопасности и угрожают миру и стабильности на континенте.

В свою очередь, докладчики государств-участников ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность из-за гибридных методов войны и угрозы, с которыми они сталкиваются в своих странах. Речь идет о масштабных дезинформационных кампаниях, которые бросают стратегический вызов функционированию демократических институтов. В последнее время дезинформация обострилась из-за использования злоумышленниками обстоятельств пандемии.

Государства-участники ОБСЕ отметили, что отводят особую роль в противодействии этим угрозам настойчивым и постоянным усилиям в сфере образования, повышению медиаграмотности, содействию независимой журналистской деятельности и развития сильного гражданского общества.

Отдельной темой обсуждения стала опасность кибератак и попыток вмешательства в избирательный процесс. Ряд государств-участников ОБСЕ отметили, что в этих угрозах четко прослеживается российский след. В то же время, делегаты выразили разочарование из-за отказа России участвовать в заседании.

По мнению участников, эффективное противодействие гибридным угрозам требует, прежде всего, устойчивости общества через привлечение к эффективному взаимодействию всех звеньев государственной власти, гражданского общества и частного сектора. Государства-участники ОБСЕ обменялись лучшим опытом в раннем выявлении, восстановлении и слаженном реагировании всех структур государственной власти на гибридные угрозы.

"Представитель Украины отдельно обратил внимание делегатов на коварное убийство 13 июля российскими оккупационными войсками на Донбассе украинского военного медика. По его словам, это наглядный пример применения Россией гибридных методов агрессии. Он отметил, что во время обстрела группа украинских военных была одета в белые каски и жилеты с пометками "СЦКК", ведь выполняла согласованную с СММ ОБСЕ миссию по эвакуации тела украинского воина, погибшего накануне вблизи населенного пункта Зайцево", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что несмотря на это, российские оккупационные войска фактически расстреляли украинского военного медика и ранили двух других военнослужащих ВСУ в нарушение достигнутых договоренностей и предоставляемых ими гарантий безопасности.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.

Ранее сообщалось, что Украина будет информировать международных партнеров по убийству медика на Донбассе во время боя.