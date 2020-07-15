Матиос прокомментировал риторику повышения зарплат чиновникам

КИЕВ. 15 июля. УНН. Риторика о повышении госслужащим зарплат в связи с уменьшением давления коронавируса - это отвод от реального состояния дел в налоговой сфере. Об этом заявил бывший Главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"Я смотрю, что нынешние поборники тезиса о возвращении высоких зарплат действуют, как 100 лет назад когда пришли большевики. Они говорили, что все народу, забрать и поделить. Когда есть любая избирательность то нет справедливости, нет единодушного соблюдения закона для всех. Если есть избирательность то есть коррупционный риск", - сказал Матиос.

По его словам, Гетьманцев говорит ерунду.

"Господин Гетманцев (председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Рады Данил Гетманцев - ред.) Говорит ерунду - в связи с уменьшением формата коронавируса надо повысить зарплаты. Так он, как председатель налогового комитета, должен сказать, что у нас поступления в государственный бюджет позволяют вновь вернуться к докризисному состоянию, а не потому что карантин уменьшил доходы всех, начиная от мелкого и среднего бизнеса ... Так им ничего никто не возвращает", - отметил Матиос.

Также он отметил, что Верховная Рада не может проголосовать пожизненный статус судьи для более чем для 2 тысяч судей.

"Это конечно, когда судья 500 дел в месяц, то у него не то, что соблазн что-то коррупционно сделать, у него соблазна на работу идти не возникает", - сказал Матиос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине господствуют "третьяково торпеды" и "арахамиево соснознавци" - Матиос

По его словам, для судей - это заоблачные нагрузки.

"Получается, что риторика об избирательности, риторика о повышении в связи с уменьшением давления коронавируса - это отвод от реального положения дел, а реальное положение дел господин Любченко (глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко - ред.), который избран Верховной Радой сегодня ... сказал слова господина Уманского (министр финансов в марте 2020 года - ред.) о 40 млрд скруток, что в налоговой сфере остались без наказания", - рассказал Матиос.

Как сообщалось, Гетманцев заявил, что экономика Украины восстанавливается, поэтому следует вернуть госслужащим докарантинний уровень зарплат.

Напомним, Алексей Любченко заявил, что уже выявлено "скрученного" НДС на 40 млрд грн.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Верховной Рады законопроект № 3708, который предусматривает отмену ограничения зарплат чиновников на период карантина в 47 тыс. гривен.

Добавим, Зеленский инициирует налоговые льготы для культуры, туризма и креативных индустрий.