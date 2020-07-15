Зеленский внес представление на назначение Шевченко главой НБУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ, передает УНН.

Отметим, что "Проект Постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность Председателя Национального банка Украины" зарегистрирован в ВР под №3857.

В то же время нардеп Ольга Василевская-Смаглюк в Telegram сообщила, что завтра состоится заседание Комитета по вопросам финансов. Будут рассматривать кандидатуру председателя НБУ.

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Также она обнародовала текст представления Зеленского о назначении Шевченко главой НБУ.

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Напомним, 3 июля Верховная Рада освободила Якова Смолия от должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.