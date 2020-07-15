В повестку завтрашнего заседания ВР не внесли скандальный языковой законопроект

КИЕВ. 15 июля. УНН. В повестку дня заседания Верховной Рады Украины, которое запланировано на 16 июля 2020 не внесли скандальный законопроект №2362 народного депутата Максима Бужанского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня.

Так, в повестке дня нет законопроекта № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Как ранее заявляла депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского, предусматривающий отсрочку перехода русскоязычных школ на обучение на украинском языке, должен быть отозван.

Напомним, на этой неделе Верховная Рада планировала рассмотреть законопроект народного депутата из "Слуги народа" Максима Бужанского о переходе русскоязычных школ на украинский язык обучения с 2023, а не с 2020-го, как это сейчас предусмотрено в законодательстве.

В то же время, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень призвал Верховную Раду не поддерживать этот законопроект. По мнению языкового омбудсмена, документ предлагает "сорвать переход на украинский язык обучения уже с 1 сентября 2020 учащихся 5-11 классов, которые до сих пор учились на русском языке, отложив этот переход до 2023 года".

Однако, несмотря на официальную отсутствие законопроекта в повестке дня на 16 июля народный депутат из фракции партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявляет о необходимости протестов под ВР, как завтра, 16 ноября, так и 17 ноября.