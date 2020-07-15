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В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Песчанской главой АМКУ

В ВР зарегистрирован проект постановления о назначении Песчанской главой АМКУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зареестровао проект постановления № 3856 о назначении Ольги Песчанской председателем Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВР.

“Назначить Песчанскую Ольгу Станиславовну на должность Председателя Антимонопольного комитета Украины”, — говорится в проекте постановления.

Отмечается, что инициатор проекта постановления — председатель комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, народный депутат от фракции “Слуга народа”.

Напомним, во время заседания фракции “Слуга народа” депутаты утвердили рекомендовать на пост главы Антимонопольного комитета Ольгу Песчанскую.

Источник: УНН
Теги: Украина, АМКУ, ВРУ
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