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Завтра Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит кандидатуру главы НБУ

Завтра Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит кандидатуру главы НБУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Затра Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики соберется на заседание на котором рассмотрит кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

"Завтра на 9:00 заседание Комитета. Вопрос главы НБУ. Как и говорил - К. Шевченко. Номер проекта 3857", - написал нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ.

Как ранее сообщал УНН, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.

Источник: УНН
Теги: ВР, НБУ, Украина, назначения
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