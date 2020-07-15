Завтра Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит кандидатуру главы НБУ

КИЕВ. 15 июля. УНН. Затра Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики соберется на заседание на котором рассмотрит кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии "Голос", первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, передает УНН.

"Завтра на 9:00 заседание Комитета. Вопрос главы НБУ. Как и говорил - К. Шевченко. Номер проекта 3857", - написал нардеп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ.

Как ранее сообщал УНН, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка. Позже в СМИ появилось заявление экс-головы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен "заморозить" сотрудничество с Украиной и потребовать досрочно погасить кредиты, пока Президент Украины Владимир Зеленский не назначит независимого председателя Нацбанка. На это заявление уже отреагировала СБУ. Ситуацию прокомментировал Президент Зеленский.