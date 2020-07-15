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Комитет ВР рекомендовал парламенту продлить мораторий на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов

Комитет ВР рекомендовал парламенту продлить мораторий на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, сообщает УНН.

Комитет рассмотрел проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” (№ 3640), которым предлагается продлить мораторий на принудительное отчуждение (обращение взыскания) на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями — резидентами Украины физическим лицам.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде проект Закона № 3640 принять за основу и в целом с учетом предложения Комитета о продлении действия моратория до 1 января 2022 года и с учетом технико-юридических правок.

По словам автора законопроекта, народного депутата Александра Дубинского, мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует в соответствии с Законом Украины “О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” в Украине с 2014 года. Этот мораторий был введен с целью обеспечения социальной защиты граждан и обеспечения невозможности принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте в период, предшествующий периоду стремительного обесценивания национальной валюты, или их имущественных поручителей.

В апреле 2019 года вступил в силу Кодекс Украины из процедур банкротства, который не решил вопрос об особенностях погашения (реструктуризации и т.д.) задолженности данной категории заемщиков, однако отменяет мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, с 21 октября 2020 года.

Александр Дубинский сообщил, что предлагаемый законопроект продлевает действие указанного моратория и таким образом поддерживает людей, а также дает Верховной Раде время на урегулирование данного вопроса. Он также сказал, что считает нецелесообразным ограничивать сроки продления данного моратория, а установить его действие до законодательного решения вопроса реструктуризации задолженности.

Как сообщила пресс-служба Аппарата ВР, в заседании и режиме видеоконференции приняли участие представители Национального банка Украины, сообщившие, что НБУ выступает против продления моратория, поскольку считает, что “есть достаточно механизмов для решения данного вопроса, а удлинение действия этого Закона создаст опасный прецедент для развития ипотеки как таковой, в том числе и ипотеки в национальной валюте, что будет вредно для развития кредитования в Украине”. По информации Нацбанка: “Речь идет о 44 тысячах договоров на общую сумму в эквиваленте 29 млрд гривен (основная сумма и проценты)”.

Как писал УНН, завтра Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит кандидатуру председателя НБУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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