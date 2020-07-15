Комитет ВР рекомендовал парламенту продлить мораторий на отчуждение имущества граждан за неуплату кредитов

КИЕВ. 15 июля. УНН. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной Раде принять в целом законопроект о продлении моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, сообщает УНН.

Комитет рассмотрел проект Закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” (№ 3640), которым предлагается продлить мораторий на принудительное отчуждение (обращение взыскания) на единственное жилье заемщиков (имущественных поручителей, поручителей), заложенное в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщиков по валютным кредитам до вступления в силу закона, который регулирует вопросы особенностей осуществления реструктуризации по кредитам в иностранной валюте, предоставленным кредитными учреждениями — резидентами Украины физическим лицам.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде проект Закона № 3640 принять за основу и в целом с учетом предложения Комитета о продлении действия моратория до 1 января 2022 года и с учетом технико-юридических правок.

По словам автора законопроекта, народного депутата Александра Дубинского, мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, действует в соответствии с Законом Украины “О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте” в Украине с 2014 года. Этот мораторий был введен с целью обеспечения социальной защиты граждан и обеспечения невозможности принудительного лишения единственного жилья заемщиков, получивших кредиты в иностранной валюте в период, предшествующий периоду стремительного обесценивания национальной валюты, или их имущественных поручителей.

В апреле 2019 года вступил в силу Кодекс Украины из процедур банкротства, который не решил вопрос об особенностях погашения (реструктуризации и т.д.) задолженности данной категории заемщиков, однако отменяет мораторий на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, с 21 октября 2020 года.

Александр Дубинский сообщил, что предлагаемый законопроект продлевает действие указанного моратория и таким образом поддерживает людей, а также дает Верховной Раде время на урегулирование данного вопроса. Он также сказал, что считает нецелесообразным ограничивать сроки продления данного моратория, а установить его действие до законодательного решения вопроса реструктуризации задолженности.

Как сообщила пресс-служба Аппарата ВР, в заседании и режиме видеоконференции приняли участие представители Национального банка Украины, сообщившие, что НБУ выступает против продления моратория, поскольку считает, что “есть достаточно механизмов для решения данного вопроса, а удлинение действия этого Закона создаст опасный прецедент для развития ипотеки как таковой, в том числе и ипотеки в национальной валюте, что будет вредно для развития кредитования в Украине”. По информации Нацбанка: “Речь идет о 44 тысячах договоров на общую сумму в эквиваленте 29 млрд гривен (основная сумма и проценты)”.

Как писал УНН, завтра Комитет ВР по вопросам финансов рассмотрит кандидатуру председателя НБУ.