Визит Зеленского в Словакию планируется на осень - МИД

КИЕВ. 15 июля. УНН. У Президента Украины Владимира Зеленского на осень запланирован официальный визит в Словакию. Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе визита планируется подписание двустороннего Соглашения о регулярном авиасообщении, передает УНН.

Как сообщили в МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчоком. В частности речь шла о состоянии проработки проекта двустороннего Соглашения о регулярного авиасообщения.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения внутригосударственных процедур по подготовке документа к подписанию", - отметил Дмитрий Кулеба.

Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом для словацкой стороны учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой посетить Словакию с официальным визитом, вероятно, после завершения карантина.