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В "Слуге народа" прогнозируют, что голосование за главу НБУ - состоится уже завтра

В "Слуге народа" прогнозируют, что голосование за главу НБУ - состоится уже завтра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Народный депутат от партии “Слуга народа”, заместительница председателя комитета ВР Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики и заместительница председателя фракции сообщила, что голосование за нового главу Национального банка может произойти уже завтра, пишет УНН со ссылкой на ее Facebook.

“Вероятно голосование за главу Нацбанка состоится уже завтра. Кандидат — Кирилл Шевченко, председатель правления Укргазбанка”, — указала она в сообщении.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Кирилла Шевченко главой НБУ. Следует отметить, что “Проект Постановления о назначении Шевченко К.Е. на должность Председателя Национального банка Украины” зарегистрировано в ВР под № 3857.

Также, завтра Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики соберется на заседание на котором рассмотрит кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина, ВРУ, Слуга народа
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