Спецслужбы Польши проверят звонок российских пранкеров Дуде, во время которого упоминали Украину

КИЕВ. 15 июля. УНН. Польские оборонные службы расследуют звонок пранкеров новоизбранному президенту Польши Анджею Дуде. Об этом сообщают польские медиа 15 июля из ссылкой на пресс-службу администрации президента, передает УНН.

Как сообщил Польской пресс-агенции (PAP) председатель пресс-службы Офиса президента Польши Марцин Кедрина, запрос звонящего — якобы генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша — подтвердила Польская миссия в Организации Объединенных Наций. Сейчас сотрудники служб безопасности выясняют, как пранкерам удалось организовать звонок.

Офис президента Польши подтвердил, что разговор, который обнародовали пранкеры, настоящий.

Накануне пранкеры, известные в сети как “Вован и Лексус”, связались с Дудой под лицом генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша. Собеседник поздравил Дуду с победой на выборах президента Польши, а также задал ему ряд вопросов, в частности его отношение к ЛГБТ-сообществу, споров касательно истории Второй мировой войны с Россией и пандемией коронавируса.

Дуда сообщил “Гутерришу”, что в Польше с ее 35-миллионным населением известно о 38 тысячах людей, заболевших, из них умерли 1 576. Он согласился с собеседником, что ситуация в Украине тем временем “ужасная”, и предположил, что выходцы из Украины могли быть фактором распространения коронавирусной болезни в Польше.

“Это может быть Украина, потому что у нас много людей из Украины”, — отметил он, добавив, впрочем, что ситуация с пандемией в стране “под контролем”.

Добавим, что сам польский президент сообщил в Twitter, что “заподозрил пранкеров” — из-за “слишком четкого” произношение слова “Зубровка”, заявив, что Генсек ООН — таким образом бы этого не сказал.