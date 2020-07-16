Комитет ВР выступил против взыскания платы за максимальный вес только с иностранных перевозчиков

КИЕВ. 16 июля. УНН. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом не поддерживает предложение о взыскании сбора за проезд с грузовиков иностранных перевозчиков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховной Рады.

“Проект Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования“ (№ 3544), которым вводится сбор за проезд с транспортных средств с максимальной разрешенной общей массой 12 т. Поскольку переходные положения проекта содержат норму, где речь идет о взыскании платы исключительно с транспортных средств иностранных перевозчиков, осуществляющих транзитные перевозки по территории Украины, это, по мнению экспертов Комитета, не в полной мере учитывает положения Директивы 2006/38/ЕС и 2011/76/ЕС. Последние запрещают дискриминацию операторов рынка перевозок по какому-либо признаку. Комитет принял к выводу, что документ частично согласуется с нормами права ЕС, но требует доработки с целью устранения дискриминационных положений”, — говорится в сообщении.

Также на сегодняшнем заседании комитет рассмотрел проект Закона “О ратификации Гарантийного соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Проект „Программа повышения надежности подстанций“)” (№ 0051).

“Документ имеет стратегическое значение для будущего украинской энергетики, поскольку открывает Украине возможность получить кредит от ЕИБ в размере 136 миллионов евро. Средства будут направлены на „Программу повышения надежности подстанций“, цель которой заменить устаревшее оборудование высоковольтных подстанций, чтобы оно соответствовало европейским стандартам”, — говорится в сообщении.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять законопроект за основу и в целом.

Члены комитета рассмотрели ряд законопроектов, относящихся к приоритетным сферам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза, что регулируются нормами и принципами ВТО и касаются обязательств Украины в рамках Совета Европы и Соглашения об ассоциации.

Таким, не соответствующий международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции Комитет признал законопроект “О внесении изменений в Закон Украины „О публичных закупках“ по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности” (№ 3739). Проект предлагает изменить процедуру публичных закупок для определенных групп продукции машиностроения. В частности, установить обязательные требования по локализации их производства. Комитет считает, что положение по локализации производства противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции.

Также члены комитета рассмотрели проект Закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно гармонизации политики налогообложения в Украине со странами ЕС для улучшения инвестиций и добросовестной конкуренции” (№ 3502) и альтернативный ему № 3502-1.

Основной законопроект, в частности, предлагает ввести ставку акцизного налога для табачных отходов в процессе производства табачных изделий на уровне 5 гривен за килограмм, а также отменить минимальные оптово-отпускные и розничные цены табачных изделий.

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Комитет принял решение обратиться в Антимонопольный комитет, чтобы получить заключение о влиянии этих документов на конкурентную среду в Украине и после этого планирует предоставить свое заключение о соответствии упомянутых законопроектов праву ЕС.

Как сообщал УНН, комитет ВР поддержал законопроект, который позволяет компенсировать большие вклады в обанкротившихся банков.