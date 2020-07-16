Профильный комитет поддержал ряд изменений в проект перераспределения районов в Украине

КИЕВ. 16 июля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти поддержал ряд изменений в проект постановления № 3650 о создании и ликвидации районов, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании члены комитета поддержали 9 предложений о внесении изменений в проект постановления, а именно:

в Винницкой области предлагается создать шестой район с центром в Жмеринке; в Запорожской области Черниговскую территориальную общину отнести к Бердянскому району; в Ивано-Франковской области образовать новый Верховинский район, а Богородчанскую и Староборогодчанскую общины отнести к Ивано-Франковскому району; в Киевской области создать дополнительный Вышгородский район, в Одесской области Доброславскую общину отнеси в Одесский район; в Харьковской области Нововодолажскую общину отнести к Харьковскому району; в Херсонской области образовать два дополнительных района: Бериславский и Скадовский; в Хмельницкой области сократить количество районов до трех: Шепетовский, Хмельницкий и Каменец-Подольский; в Черкасской области Корсунь-Шевченковскую общину отнести к Черкасскому району.

Напомним, проект постановления с учетом предыдущих изменений предложенных нардепами должен был быть рассмотрено 15 июля на заседание ВР. Однако разбирательство было отложено.

Сам документ был вынесен на рассмотрение ВР Кабинетом министров и с начала предлагал сократить количество районов в областях с 490 до 129 путем их укрупнения. Профильный комитет ВР предложил свои изменения в предложения Кабмина. Нардепы предложили внести ряд изменений. Так, в Днепропетровской области сохранить Синельниковский за счет уменьшения территории, что предлагалось отдать Павлоградском района.

В Закарпатской области оставить Раховский район (с административным центром в городе Рахов), а в Киевской области статус районного центра сохранить за Броварами. Зато в Киевской области не создавать Переяславский район, а сам Переяслав отнести в состав Бориспольского района.

В Одесской области нардепы предлагают сохранить Березовский район, а в Харьковской — Богодуховский район. Больше всего изменений по сравнению с правительственным проектом претерпело административное деление Черновицкой области. Так, в ней предлагают Вижницкий район, зато ликвидировать Сторожинецкий и Хотинский районы, одновременно образовать Днестровский район (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы) и Черновицкий район с центром в Черновцах (что было предложено правительством). В Черниговской области нардепы предлагают сохранить статус районного центра городу Корюковка, образовав вокруг него Корюковский район. С учетом предложений нардепов количество районов будет несколько больше по сравнению с предложением Кабмина.

Добавим, в ОП объяснили, почему хотят оставить на Закарпатье Береговский район и намекнули на сигналы от спецслужб.