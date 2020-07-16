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ЕС отреагировал на убийство медика на Донбассе

ЕС отреагировал на убийство медика на Донбассе

КИЕВ. 16 июля. УНН. Эскалация насилия на Донбассе, в частности убийство украинского военного медика, является нарушением Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного права. Соответствующее заявление обнародовало представительство ЕС в Украине, передает УНН.

"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство украинского военного медика, является нарушением Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

В ЕС подчеркнули, что прекращение огня и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью.

Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет информировать международных партнеров относительно убийства медика на Донбассе во время боя.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Донбасс, медики
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