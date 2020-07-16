ЕС отреагировал на убийство медика на Донбассе
КИЕВ. 16 июля. УНН. Эскалация насилия на Донбассе, в частности убийство украинского военного медика, является нарушением Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного права. Соответствующее заявление обнародовало представительство ЕС в Украине, передает УНН.
"Эскалация насилия на Донбассе, в том числе убийство украинского военного медика, является нарушением Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.
В ЕС подчеркнули, что прекращение огня и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один - боевое травмирование.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет информировать международных партнеров относительно убийства медика на Донбассе во время боя.
Эскалация насилия на Донбассе, в т.ч. убийство украинского военного медика, нарушение Минских соглашений, нормандских договоренностей и международного гуманитарного права. Прекращение огня и полное выполнение сторонами своих обязательств является насущной необходимостью. pic.twitter.com/DXjzIh67OG- EU in Ukraine (@EUDelegationUA) July 15, 2020