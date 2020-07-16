Минюст разъяснил, как реализовать право на земельный пай

КИЕВ. 16 июля. УНН. Чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай, в частности необходимо обратиться в органы местного самоуправления с документом, удостоверяющим право на земельную долю и заявлением о выделении земельной доли (пая) в натуре и обратиться к землеустроительной организации для разработки технической документации на земельный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Согласно действующему законодательству Украины, до 1 января 2025 года все владельцы нераспределенных (невостребованных) земельных участков или их наследники должны оформить право собственности на свои паи. Если требование не будет выполнено, будет считаться, что владельцы участков автоматически отказались от земли, и она перейдет в коммунальную собственность территориальной общины", - говорится в сообщении.

Так, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный пай, необходимо:

Обратиться в органы местного самоуправления со следующими документами:

документом, удостоверяющим право на земельную долю (пай);



заявлением о выделении земельной доли (пая) в натуре (на местности).

По результатам рассмотрения указанных документов орган местного самоуправления принимает решение о выделении земельных долей (паев) в натуре (на местности).

Связаться с землеустроительной организациейй для разработки технической документации на земельный участок.

Проект землеустройства по отводу земельных участков всех категорий и форм собственности подлежит обязательному согласованию с территориальным органом центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере земельных отношений.

Обратиться к субъекту государственной регистрации прав или нотариусу для проведения государственной регистрации права собственности на земельный участок.

Для государственной регистрации прав заявитель подает оригиналы документов, необходимых для соответствующей регистрации и документ, подтверждающий уплату административного сбора за государственную регистрацию прав.

Также отмечается, что владелец пая может обратиться в суд относительно определения дополнительного срока на оформление права собственности.

"Органам местного самоуправления запрещается в течение 7 лет со дня государственной регистрации права коммунальной собственности на земельный участок, сформированный из невостребованных долей, передавать эти паи в частную собственность другим лицам, кроме владельцев", - отмечается в сообщении.

Напомним, Рада приняла за основу законопроект о праве некоторых граждан на получение пая.



