ВНО-2020: на тестирование по географии не пустили шесть человек из-за признаков ОРЗ

КИЕВ. 16 июля. УНН. Участниками внешнего независимого оценивания по географии 15 июля стали 92 962 человека - это 70,99% от общего количества зарегистрированных. На тестирование не пустили шесть человек из-за признаков острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.

"К тестированию не допустили 34-х участников, из них 6-х - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний", - говорится в сообщении.

Соблюдение процедуры тестирования контролировали 47 общественных наблюдателей.

Порог "сдал/не сдал" и результаты ВНО по географии будут определены до 28 июля. Результаты появятся на страницах участников до 29 июля.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по географии по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещена по ссылке на сайте УЦОКО.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 началась 25 июня. В безопасных условиях уже состоялись тестирование по математике, украинскому языку и литературе, физике, иностранным языкам, истории Украины и биологии. Последнее тестирование основной сессии ВНО - по химии - состоится 17 июля.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания начнется 24 июля и продлится до 10 августа.