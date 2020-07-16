Экоинспекция привлечет космические технологии для мониторинга окружающей среды

КИЕВ. 16 июля. УНН. Государственные экологические инспекторы смогут выявлять нарушения и фиксировать объемы нанесенного окружающей среде ущерба с помощью космических технологий. Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Космические технологии помогут инспекторам ГЭИ выявлять экологические нарушения и фиксировать объемы нанесенного ущерба окружающей среде. Такое возможно? Конечно возможно! Сотрудничество с Государственным космическим агентством Украины (ГКА) может не просто стать полезным, а и на качественно новый уровень вывести эффективность ГЭИ в защите украинской природы", - написал Малеванный.

Он сообщил, что в среду состоялась рабочая встреча с главой ГКА Владимиром Усовым и начальником Национального центра управления и испытания космических средств Владимиром Присяжным. Они представили свои возможности, которые могут помочь ГЭИ осуществлять контроль и надзор за природой страны.

"Мы договорились совместно разработать Национальную систему мониторинга окружающей среды", - сообщил глава ГЭИ. По его словам, эта система поможет фиксировать места и объемы:

вырубки леса;

стихийных свалок;

загрязнения вод в результате выбросов с судов;

добычи природных ресурсов;

проседания почв.

По его словам, следующим шагом будет создание рабочей группы ответственных специалистов для формулирования технического задания.

Как сообщал УНН, по расчетам ГЭИ, за июнь убытки государству за нарушения природоохранного законодательства составили более 100 млн грн, в правоохранительные органы направлено 94 материала по признакам преступлений против окружающей среды.



