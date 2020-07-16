Профильный комитет ВР проголосовал за недоверие руководству Укрзализныци

КИЕВ. 16 июля. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры проголосовал за выражение недоверия руководству Укрзализныци. Об этом сообщил председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, нардеп Александр Скичко на своей странице в Facebook, передает УНН.

“... на комитете проголосовали выразить недоверие руководству Укрзализныци. Воздержались четверо, остальные — за”, - написал Скичко.

По его словам, Укрзализныця сейчас в наиболее критическом состоянии за все время своего существования. “Фактически весь топ-менеджмент — в статусе исполняющих обязанности, и.о. главы правления УЗ Иван Юрик — остался в наследство от старой команды”, - отметил он.

“Весь этот коллектив и.о. руководителей работает неслаженно, без понимания стратегии развития компании, решения, которые принимаются, бессистемны и хаотичны, ведут не к выходу из кризиса, а еще глубже загоняют УЗ к банкротству”, - отметил он.

Скичко отметил, что в такой ситуации комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры “был обязан прибегнуть к этому шагу”.

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