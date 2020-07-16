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Rapid Trident-2020: началась главная конференция по планированию учений

Rapid Trident-2020: началась главная конференция по планированию учений

КИЕВ. 16 июля. УНН. На этой неделе началась главная планирующая конференция международных военных учений "Rapid Trident-2020", которые ежегодно проходят во Львовской области с участием военнослужащих из разных стран-членов НАТО и стран-партнеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"В начале этой недели в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, что в Яворивском районе Львовской области, началась Главная планирующая конференция учений "Репид Трайдент", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что конференция продлится две недели. На ней представители стран-участниц международных учений "Rapid Trident-2020" будут обсуждать и планировать ключевые моменты будущих учений, сценарий маневров, а также логистические вопросы.

По информации ГПСУ, в этом году на предстоящих международных военных командно-штабных учениях "Rapid Trident-2020" Государственную пограничную службу будут представлять бойцы "Дозор" и Пограничной комендатуры быстрого реагирования Кинологического учебного центра Западного регионального управления.

Как сообщал УНН, в этом году украинские Вооруженные Силы готовятся к участию в, по крайней мере, 7 многонациональных военных учениях НАТО.

Источник: УНН
Теги: учения, военные
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