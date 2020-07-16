Рада назначила Уруского вице-премьером по вопросам ОПК

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Соответствующее решение поддержали 250 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Назначить Уруского Олега Семеновича на должность Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", - говорится в тексте постановления.

При обсуждении проекта постановления Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил нардепов поддержать кандидата.

"Я вижу первой задачей налаживание системы, чтобы мы избавились от того хаоса, в котором находится наша промышленность... Есть очень много наработок, которые нам совместно необходимо будет внедрять, и на это времени у нас очень мало. Я надеюсь на плодотворное сотрудничество с депутатским корпусом", - сказал Уруский во время выступления в сессионном зале.

Добавим, что в начале 2020 года бывший председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский был назначен директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Напомним, Шмыгаль уже регистрировал в ВР проект постановления о назначении Уруского на эту должность.

Однако, позже Кабмин отозвал это постановление.

Как отметили во фракции "Слуга народа", постановление о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности отозвали из-за юридической ошибки, он остается кандидатом.

Позже а Верховной Раде Украины повторно зарегистрировали правительственный проект постановления №3842 от 14 июля о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.