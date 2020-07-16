Уруский принес присягу в Раде

КИЕВ. 16 июля. УНН. Новоназначенный вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский принес присягу в сессионном зале ВР, передает корреспондент УНН.

"Торжественно присягаю на верность украинскому народу, обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа", - присягнул Уруский.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3842 о назначении Олега Уруского вице-премьер-министром - министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины после того, как Шмыгаль повторно внес в ВР проект постановления о его назначении на эту должность.