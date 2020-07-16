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ВР сократила сроки подготовки законопроекта Зеленского об "инвестнянях"

ВР сократила сроки подготовки законопроекта Зеленского об "инвестнянях"

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов к проекту закона №3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 233 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предусматривается закрепление статуса государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабмином на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Законопроект устанавливает, что государственная поддержка может предоставляться инвестору в форме налоговых льгот путем строительства/реконструкции некоторой инфраструктуры (автомобильные дороги, линии связи, инженерные коммуникации и т.п.) за счет государства. При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

Отмечается, что размер инвестиций в проект должен составлять не менее эквивалента 30 млн евро. В процессе реализации проекта должно обеспечиваться создание не менее 150 рабочих мест со средней заработной платой работников не менее чем на 15% выше средней заработной платы в соответствующей отрасли в регионе в предыдущем календарном году.

Срок реализации проекта не должен превышать 5 лет.

Также законопроектом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Напомним, что в Раде планировали ранее рассмотреть этот законопроект, однако поддержки нардепов не хватило для включения его в повестку дня.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, инвестиции, законопроект
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