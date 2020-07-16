У Зеленского рассказали о новых критериях для карантина в Украине

КИЕВ. 16 июля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов на совещании под председательством Президента Владимира Зеленского сообщил, что уже разработано постановление с изменениями о существовании карантина в Украине в целом, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", где будут действовать четкие критерии относительно ограничений. Ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области", - рассказали в ОПУ.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский указал, что не надо спешить продлевать карантин более, чем на месяц, добавив, что "все уже устали".

Добавим, в Украине карантин из-за распространения коронавируса ввели в середине марта, на данный момент он был продлен до 31 июля. Во вторник, 21 июля, запланировано заседание Кабинета министров Украины, на котором рассмотрят вопрос о продлении карантина в стране.