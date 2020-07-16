Нардепы сократили сроки подготовки законопроекта о выделении средств на институт соцработников

КИЕВ. 16 июля. УНН. Верховная Рада Украины сократила сроки внесения альтернативных законопроектов в проект закона №3807 об изменениях в госбюджете на 2020 год по восстановлению института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах. Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроектом предлагается определить бюджет для пилотного проекта "Организация социальной работы с семьями и детьми, принадлежащих к уязвимым группам населения и/или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, в условиях децентрализации", который будет осуществляться путем введения компенсации расходов на осуществление социальной работы специалистами по социальной работе.

Предполагается обеспечить деятельность 11 тыс. соцработников в территориальных общинах городов, поселков и сел для охвата социальной работой и социальными услугами всех уязвимых категорий семей с детьми.

Поэтому предлагается доходы общего фонда государственного бюджета увеличить на 280.000,0 тыс. грн за счет увеличения планового объема налоговых поступлений по налогу на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг). Законопроектом предлагается направить эти средства в Минсоцполитики для реализации проекта.

Напомним, ВРУ приняла за основу законопроект №3486 о внесении изменений в законодательство по соцзащите населения в период карантина, связанного с COVID-19.