МИД Польши о разговоре Дуды с пранкерами: дезинформационная деятельность России

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Польше связывают провокацию российских пранкеры против президента страны Анджея Дуды с мотивами Кремля в отношении Украины и ее отношений с Польшей. Об этом сегодня в программе Польского радио заявил глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает УНН.

"Мы оцениваем это как дезинформационную деятельность России, направленную на возможно даже определенное сеяние раздора между Польшей и Украиной. На это указывают заданные вопросы", - заявил Чапутович.

Он добавил, что провокацию в отношении президента Польши расследуют. "Дело расследуют соответствующие службы, и если возникла небрежность, то будут соответствующие последствия", - подчеркнул глава МИД Польши.

Как ранее сообщал УНН, польские оборонные службы расследуют звонок пранкеров новоизбранному президенту Польши Анджею Дуде.

Напомним, российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), известные своими провокациями против политиков и мировых лидеров, разместили на YouTube видео, которое имело целью изобразить их разговор с президентом Анджеем Дудой. В этом разговоре Кузнецов, который выдал себя за Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, приветствует Анджея Дуду с победой на выборах и пытается спровоцировать его на противоречивые заявления, в т. ч. о спорах с Россией по поводу истории и памятников Красной Армии или вопросе Львова.