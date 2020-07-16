В Украине в тестовом режиме запустили онлайн-реестр отчетов партий

КИЕВ. 16 июля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило тестовую эксплуатацию электронного реестра отчетов политических партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) создало Единый государственный реестр отчетности политических партий POLITDATA. С 16 июля Реестр работает в режиме опытной (тестовой) эксплуатации", - говорится в сообщении.

Как указали в НАПК, одна из их функций - контроль за финансированием политических партий. "Обеспечение удобного доступа к этим данным в этом году особенно важно в связи с местными выборами, которые состоятся 25 октября", - добавили в агентстве.

"Создание Реестра - это еще один шаг, чтобы партии стали организациями, действительно выражающими волю избирателей, а не являющимися "избирательными проектами", которые финансируются так называемыми "финансово-промышленными группами", - отметил председатель НАПК во время презентации Реестра.

Перевод отчетности в онлайн формат, как указано, позволит:

облегчить процесс представления отчетности для политических партий. НАПК понимает, что в начале работы реестра у партий могут возникнуть сложности, однако в перспективе э-реестр будет экономить для них много времени. После запуска э-реестра НАПК будет оказывать поддержку партиям по работе с системой.

упростить доступ граждан к информации о средствах партий. Сейчас НАПК публикует отчеты партий отдельными файлами на официальном сайте, но онлайн система упростит доступ к этой информации, сделает ее более легкой для понимания и позволит получать ее быстрее.

позволит работникам НАПК уделять больше времени выявлению нарушений и работе с данными, а не с бумагами. С созданием электронного реестра наши аналитики смогут тратить больше времени на непосредственный анализ отчетов и выявление нарушений.

Также отмечается, что "НАПК планирует оперативно ввести Реестр в промышленную эксплуатацию - дата внедрения будет определяться после отзывов партий о работе с сайтом и соответствующих изменений в систему".

"Из-за продления карантина срок отчетности политических партий за I и II квартал также продлен, поэтому к внедрению реестра в промышленную эксплуатацию НАПК будет принимать отчеты в бумажном виде", - добавили в НАПК.

Напомним, НАПК составило протоколы на трех руководителей политических партий за нарушение порядка представления отчетности.